La fotografia de Josep Burset a la Bellmirall

Amb presentació a càrrec de l’artista Ignasi Esteve, i performance de Nina Piulats, la pensió Bellmirall, al carrer Bellmirall, 3, de Girona presenta, el dia 6 d’abril fins al 21 de maig de 2017, l’esposició fotogràfica Fora al carrer de l’artista Josep Burset. Aquesta exposició serà la inauguració de l’exposició de primavera, Burset ha estat, de sempre, apassionat per la fotografia. De molt jove aprèn la tècnica en un curs amb el famós fotògraf Quim Tor. Amb l’aparició de la fotografia digital, inicia un procés de formació autodidacta en què aprèn tècniques d’edició que li obren un món insospitat de possibilitats per transmetre el meu missatge artístic. D’aquesta manera, pot iniciar la creació d’un estil propi. Treballa en tot tipus de temàtiques, del retrat al paisatge, dels macros a la fotografia nocturna. En aquestes temàtiques es pot apreciar també la seva evolució com a fotògraf: del paisatge i l’arquitectura a les natures vives i més tard al retrat i a les composicions fetes al carrer buscant llocs interessants incloent sempre a les persones, per a donar sempre un missatge suggerent a l’espectador. Col·labora en publicacions locals, a la Revista Gavarres, a la Revista de l’Empordà i ha fet treballs de construcció de webs com per exemple la del Mas Trobat, en dossiers com la Basílica de Santa Maria de Castelló, així com tota mena de treballs diversos relacionats amb la fotografia. També ha donat, organitzat i impartit cursos particulars i en centres d’ensenyament sobre les bases de la tècnica fotogràfica, composició i edició digital.

