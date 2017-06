La fotògrafa Cristina García publica llibre a La Fábrica

annaïs miró

La Fábrica publica Lalibela, un llibre que recull les imatges de la prestigiosa fotògrafa Cristina García Rodero i que té el seu desenvolupament expositiu en la mostra que es presenta dins del marc PHotoESPAÑA 2017 en el Centre Cultural de la Villa. Entre 2000 i 2009, Cristina García Rodero va fotografiar diferents ciutats d’Etiòpia. En el camí va quedar meravellada de la ciutat sitiada en el cor de les muntanyes etiops, a més de 2.600 metros d’alçada, anomenada Lalibela. Un terreny considerat sagrat pels etíops, convertit en la segona ciutat santa del país i considerat Patrimoni de la Humanitat. Cristina García Rodero recull a Lalibela més de 100 fotografies en blanc i negre sobre la bellesa i peculiaritat de les esglésies tallades a la roca, el paisatge, les cerimònies, i els rituals que se celebren en aquesta ciutat etíop. Es convida l’espectador a introduir-se en un viatge simbòlic per terra santa. La fotògrafa aconsegueix en aquest treball representen tant l’essència d’una ciutat africana com la intimitat al mig de la multitud. Les imatges de Cristina García Rodero ens transporten a aquesta ciutat, Lalibela, en què el temps sembla haver-se detingut per submergir-nos amb els seus rituals i cerimònies en un temps bíblic.

