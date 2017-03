La Fira Swab prepara, amb motiu del desè aniversari, una edició molt especial

Swab Barcelona presenta del 28 de setembre a l’1 d’octubre del 2017, una edició molt especial, el seu desè aniversari. És per això que la fira es consolida i s’aferma en un perfil més madur, mostrant artistes i galeries de trajectòria destacada al costat del més representatiu de l’escena emergent que ha estat històricament la seva raó de ser.

Per a aquesta nova edició Swab comptarà amb 80 galeries de tot el món, ampliant el seu programa general i mantenint la seva aposta pels programes comissariats.

Repeteix Solo Swab, comissariat per Direlia Llazo i Zaida Trallero, amb una selecció de solo projects d´artistes emergents d’Amèrica Llatina i de marcat contingut socio-polític. Focus Magreb comissariat per Xavier de Luca s’amplia en aquesta nova edició a Focus Mediterrani, després de l’èxit de l’edició 2016, comptant amb galeries i plataformes independents basades en tota la regió mediterrània, tot reflectint els seus nexes i contrastos.

Es mantenen també Swab Seed i Swab performance, sent tots dos els programes més experimentals i frescs de Swab, mostrant les noves plataformes i expressions més alternatives.

IN/OUT amplia i consolida programa comissariat per Frederic Montornés i Imma Prieto, planteja novament un concepte alternatiu dins del marc de les fires d’art on es presentaran obres en format group show implicant galeries catalanes i espanyoles. Swab on Paper s’aferma amb una selecció de galeries amb un “solo project” basat en format paper. Finalment MYFAF (My first Art Fair) contínua oferint a les galeries més joves l’opció d’accedir de manera gratuïta a la seva primera fira d’art internacional.

Swab comptarà amb un nou comitè de selecció, format pels col·leccionistes: Harold Berg, economista i membre del Photography Committee del Whitney Museum of American Art; Susanne Birbragher, sub-directora comercial d’Art Nexus; Giuseppe Casarotto, enginyer i president del ClubGAMeC de Bèrgam i Alfredo Hertzog president de Hertzog Art Business junt amb Domenico de Chirico, comissari independent; Albertine de Galbert, comissaria independent, fundadora d‘Arte-Sur.org i gestora de projectes de cooperació cultural; David Armengol, comissari independent i Marisol Rodriguez, periodista cultural i comissaria independent.

Swab City travessa els murs de la fira i de la galeria per acostar l’art al ciutadà, amb instal·lacions i activitats en institucions i espais públics que es mostraran durant les dates de la fira per potenciar la idea de la setmana de l’art contemporani a Barcelona. Swab Stairs i Swab Kids són les propostes que es desenvoluparan fora del calendari de la fira i per tot l’àrea metropolitana de Barcelona.

A la imatge, obra de Joaquin Segura. Galeria Arena Mèxic. Solo Swab.

Etiquetes: Fira Swab 2017