La Fira del Gravat i Art sobre Paper al Palau de Congressos

annaïs miró

Cinquanta expositors i uns 400 artistes es troben al Palau de Congressos Euskalduna de Bilbao del 16 al 19 de novembre de 2017. Sis mil metres quadrats de venda i exposició amb un ampli programa d’activitats paral·leles com visites guiades, exhibicions de xilografia japonesa, tallers infantils i actuacions musicales. Consolidada com la cita europea del gravat i l’art sobre paper, FIG Bilbao, fa que la capital es converteixi en un aparador escaparate internacional. FIG Bilbao reforça en aquest 2017 el seu caràcter internacional amb Perú com a país convidat. FIG Bilbao comptarà amb la presència d’Esther Ferrer en la seva 6ª edició, considerada una de les millors artistes espanyoles de la seva generació i Premi Nacional d’Arts Plàstiques. Ferrer va formar part durant trenta anys del grup d’art avantguardista ZAJ, que va trencar esquemes a Espanya amb la seva aposta pel performance art. És també un dels referents del feminisme en el món de l’art i la seva reivindicació activa del paper de la dona ha servit d’exemple a les noves generacions.

Etiquetes: Esther Ferrer · Fira Internacional del Gravat i Art sobre Paper · Palau de Congressos Euskalduna