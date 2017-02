La fira d’art emergent Hybrid anuncia la seva programació d’activitats

annaïs miró

Coincidint amb la Setmana de l’Art de Madrid, Hybrid, la fira internacional d’art emergent creada gràcies al programa de recolzament a l’art jove d’ImpulsArte by Petit Palace Hotels, presenta la primera edició d’una fira que compta amb una programació transdisciplinària de primera línia. Se celebrarà els dies 24, 25 i 26 de febrer de 2017 a l’Hotel Petit Palace Santa Bárbara, a la Plaça Santa Bárbara número 10 de Madrid. Som davant un festival amb propostes per a tota mena de públics i per a tota mena d’edats. En aquesta edició, els organitzadors aposten per la barreja de disciplines artístiques i al mateix temps per la participació activa del visitant a la fira d’art. A banda dels 35 artistes i galeries que hi intervenen, la fira ofereix a les zones comunes de l’Hotel i al Saló ImpulsArte una acurada selecció d’activitats, concerts, performances i tallers per una àmplia varietat de públic. El programa és extens, però destaquen activitats com ara les tres actuacions de música electrònica experimental de la mà dels artistes Shards, Litorate i Narcoléptica, el dia 24 de febrer. El segon dia de la fira comptarà amb un directe de violins, banjos i guitarres dirigit per Young Forest i el cicle de performances Accions Hybrides comissariat per Mario Gutiérrez Cru. Aquesta segona jornada finalitzarà amb l’actuació de DJ Fer Xplosion, un activista musical dedicat a l’agitació sonora. Serà el 25 de febrer. La tercera jornada començarà amb diversos tallers per nens de la mà de la Galeria Gallo Rojo i de l’artista Rubén Barroso. Al vespre la fira tancarà les seves portes amb l’actuació de la companyia de dansa de Tomás Cabané i una performance presentada per la revista Neo2 en la qual l’artista Mit Borrá col·laborarà amb el quart campió mundial d’Street Workout, Rachel Lamot. Una fira que aposta per la creativitat dels joves.

Etiquetes: Hybrid Petit Palace ImpulsArte