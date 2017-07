La Festa del Segar reuneix un miler de persones

Les Festes del Segar i el Batre de La Fuliola que enguany arriben a la 38a edició han reunit un miler de persones. L’objectiu de l’organització és convertir l’era en un espai d’inspiració artística i per aquest motiu enguany ha incorporat diferents disciplines artístiques a l’entorn de la festa, una d’elles el recuperat Concurs de Pintura, que ha aplegat una vintena de participants.

Els actes han començat al matí amb l’arribada dels segadors i segadores a l’era, on posteriorment han realitzat una exhibició amb la garbelladora i la lligadora. Durant tot el matí, les parades artesanes, els tallers infantils, la mostra de maquinària antiga i d’animals i un concurs de pintura, que es recupera enguany i on hi han participat una vintena de persones, han conviscut en un espai, que any rere any vol reivindicar el valor de les tasques tradicionals del camp. La trobada ha finalitzat amb un dinar a l’era amb cassola de tros després del concert del popular cantautor i youtuber ‘Lo Pau de Ponts’.

Sota el lema ‘Crear per créixer’, aquesta edició proposa una mirada nova a la festa des de la vessant artística el 16 de juliol, a la Festa del Batre. El president de les Festes del Segar i el Batre, Oriol Farré, explica que “les persones que participin al Batre viuran una experiència artística integral”. El dia del Batre, a la gastronomia i les demostracions de maquinària antiga, s’hi afegirà una mostra d’animals, lectures de poesia, un mercat d’art i la instal·lació artística “Marinada eterna” de l’artista Alba Pérez, que ja s’ha pogut contemplar avui a la cabana. També hi haurà Concurs de Pintura en motiu del Batre.

Els actes començaran al matí amb la trobada de les batedores, que carregaran les garbes al carro, les duran a l’era i estendran la batuda. Després de dues tandes i d’agafar forces amb un dinar, a la tarda separaran el gra de la palla. La festa finalitzarà amb el ball a l’era.

A la imatge, cartell de les 38 Festes del Segar i el Batre de La Fuliola.

Etiquetes: es Festes del Segar i el Batre