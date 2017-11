La Escocesa presenta “Tomorrow Starts Here” de Roberto Cervera

Del 24 de novembre al 3 de desembre del 2017, La Escocesa presenta Tomorrow Starts Here. La Escocesa Data. Robert Cervera.

Robert Cervera és l’artista resident a La Escocesa Data, una nova empresa de serveis digitals a Poblenou. En una altra realitat, diguem-ne realitat F, Robert Cervera és l’artista internacional resident a La Escocesa Fàbrica de Creació.

A la realitat F, La Escocesa segueix existint com a centre de creació artística. Aquí, en Robert Cervera hi presenta el seu projecte Tomorrow Starts Here, on una gran escultura feta de tubs d’aire condicionat pren el lloc que a la realitat D ocuparien els servidors de dades. D’una banda, l’escultura és la representació física d’una xarxa asistemàtica i descentralitzada, i de l’altra, un instrument musical de sonoritat semblant a la d’un trombó o una trompeta natural. La presentació del projecte i la seva cloenda seran concerts musicals executats per múltiples músics que improvisaran i es coordinaran per fer sonar aquesta escultura tubular, compartint l’aire que hi flueix per dins. ‘El Futur Comença Aquí’, promet l’eslògan d’una multinacional de les xarxes a l’altre costat del carrer Pere IV. Mentrestant, a La Escocesa, s’assagen altres possibles futurs, on la cooperació i la interrelació horitzontal són tan viables com la centralització tecnificada

