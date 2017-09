La diversitat creativa de Rasero a la Sala Parés

annaïs miró

Del 28 de setembre al 24 d’octubre de 2017, la Sala Parés, al carrer Petritxol, 5, de Barcelona, acull l’exposició MR 55 de l’artista Miguel Rasero. Quan contemplem l’evolució de l’obra de Miguel Rasero, en les seves diferents etapes, ens n’adonem de l’extraordinària varietat de registres d’aquest artista, que ha treballat sobre temes tant diversos com el món vegetal, la natura morta, l’abstracció construïda a partir d’imatges d’objectes en equilibris impossibles, les xarxes que suggereixen el dins i el fora, o les fràgils estructures tridimensionals construïdes amb fustes i materials reciclats. Però la seva pintura també ha abordat la tauromàquia i la figura humana en multitud de facetes, des dels funambulistes o els personatges suspesos en l’aire fins a les al·lusions a quadres figuratius de grans artistes de tots els temps. A mes, Rasero ha utilitzat una gran diversitat de tècniques: el collage, la pintura, el dibuix, l’escultura en bronze o ferro, la instal·lació en fusta, o l’escultura en ferro o bronze, entre altres. Aquesta diversitat creativa de Rasero respon a la seva vigorosa inquietud intel·lectual i artística, però el que mes sorprèn, és la gran coherència que es desprèn del conjunt del seu treball, que pot passar de registres marcadament conceptuals a etapes més pictòriques sense deixar mai de ser ell mateix. D’altra banda, en la seva evolució hi trobem sempre algun element de connexió amb la realitat social contemporània, i sovint expressa la seva actitud critica amb un elegant toc d’ironia. Miguel Rasero és un artista en constant evolució, que sempre s’atreveix a incorporar elements innovadors a la seva obra. És per això que a mesura que passen els anys, el seu registre d’obra s’enriqueix amb noves sèries, nous matisos i elements que ens sorprenen en cada nova exposició.

