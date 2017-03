La Diputació impulsa a les aules el coneixement de Pau Casals

La Diputació de Girona ha acollit la presentació de l’acte «Pau Casals, el vincle amb el territori d’un català universal», que té com a la finalitat donar impuls als projectes que la Fundació Pau Casals ha programat amb motiu del 140è aniversari del naixement del compositor català. A la roda de premsa de presentació hi ha assistit Pere Vila, president de la Diputació de Girona; Marta Casals, vicepresidenta cofundadora de la Fundació Pau Casals, i Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.

La Diputació de Girona i la Fundació Pau Casals estan treballant conjuntament amb l’objectiu d’incentivar la promoció cultural i donar suport educatiu als municipis gironins, especialment des de primària fins a ESO, amb la finalitat de donar a conèixer l’herència musical, cultural i cívic de Pau Casals. Una de les iniciatives que s’estableix és l’accés gratuït dels nens i nenes al Museu Pau Casals (Sant Salvador, el Vendrell), tant en visita ordinària lliure -qualsevol dia de la setmana- com en les visites que s’emmarquin en activitats escolars. Tal com ha explicat el president de la Diputació “volem apropar la figura de Pau Casals a tots els nens i nenes gironins per garantir que les noves generacions coneguin el llegat d’un dels noms més universals de la cultura catalana”.

Durant la presentació, Marta Casals ha destacat que “volem que la popularitat de Pau Casals vagi més enllà d’El cant dels ocells i del discurs que va pronunciar a les Nacions Unides. Volem fer arribar a tots els catalans la figura del mestre, l’esperit i els seus pensaments”.

Pau Casals és un dels noms més universals de la cultura catalana; és un nom conegut i reconegut internacionalment, motiu pel que La Fundació Pau Casals està impulsant amb altres institucions nacionals i internacionals nous projectes que garanteixin la continuïtat del coneixement d’aquesta figura universal i dels valors culturals i humanístics que va defensar al llarg de la seva vida. En la seva intervenció, Jordi Pardo, director general de la Fundació ha explicat que “la valoració internacional de Pau Casals és molt viva a Europa, al Japó, als Estats Units i especialment a Puerto Rico; però també es vol ampliar els vincles amb Catalunya. Per aquest motiu la Fundació Pau Casals i la Diputació col·laboren per treballar conjuntament i fer arribar la seva figura a tots els escolars de les comarques gironines.

Imatge d’Eddy Kelele.

