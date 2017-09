La Diputació i l’Ajuntament editen un opuscle amb textos de Prudenci i Aurora Bertrana

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona han editat, amb motiu de l’Any Bertrana, un opuscle que conté un conte de Prudenci Bertrana i un fragment de les memòries d’Aurora Bertrana.

Aquest opuscle, del qual se n’han fet 10.000 exemplars, estarà a disposició de tots els usuaris de les biblioteques, de forma gratuïta, a partir del 25 de setembre. La iniciativa de la Diputació i l’Ajuntament s’emmarca en el conjunt d’activitats i actes de commemoració del naixement dels escriptors Prudenci i Aurora Bertrana, nascuts, l’un a Tordera l’any 1867 i la seva filla a Girona el 1892. Per tant, se’n commemora el 150è i el 125è aniversari, respectivament.

El conte de Prudenci Bertrana, Un bibliotecari i els clàssics castellans, i el fragment de les memòries d’Autora Bertrana titulat «Els meus inicis com a escriptora» s’han editat en forma d’una publicació capiculada, la qual inclou també una fotografia de cadascun dels autors i un reclam de la periodista i escriptora Eva Vàzquez que diu: «Prudenci Bertrana enlluerna, sense cap dubte, però Aurora Bertrana ens comprèn, ens continua comprenent».

Un bibliotecari i els clàssics castellans se situa a la primera biblioteca que hi va haver a la ciutat de Girona, i en la figura del seu bibliotecari, mentre que en «Els meus inicis com a escriptora» Aurora Bertrana reflexiona sobre les seves primeres lectures i com va néixer la seva primera novel·la.

Etiquetes: Ajuntament de Girona · Aurora Bertrana · Diputació de Girona · Prudenci Bertrana