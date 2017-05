La “Desmemòria” de Núria Merino, a l’Espai 3er Esquerra

L’Espai 3er Esquerra de CoEspai inaugura, l’11 de maig a les 7 de la tarda l’exposició Desmemòria de l’artista Núria Merino. Es tracta d’una instal·lació que, a partir d’una combinació de paraules i capses de mistos sobre una xarxa de fils, recorre els camins entre el record i l’oblit i ens mostra, en forma d’itinerari, les seves relacions.

Un dels punts dels quals parteix aquesta projecte, desenvolupat a l’espai de treball de les Golfes del CoEspai, prové de la participació de Merino al 100 Days Project 2016, un projecte neozelandès que demana als artistes que creïn durant 100 dies: Les pedres nascudes d’esparracar les pàgines dels diaris van recórrer els carrers de Girona per ser capturades en format audiovisual. A partir de dos elements de desmemòria —les pedres de paper de diari que contenen textos d’un passat que no podem llegir i les imatges borroses de figures humanes que no podem enfocar ni veure nítidament— es va elaborar el projecte d’aquesta instal·lació. El treball de Merino ens convida a la reflexió entorn a la xarxa de records i oblits que configura la nostra memòria o… desmemòria. D’allò que esborrem, d’allò que guardem, de les desfiguracions que tracen les geografies de l’oblit

Desmemòria forma part de la programació anual Amb intenció, coordinada per Rita Andreu i Olga Taravilla i es pot veure de l’11 de maig al 8 de juny a l’Espai 3er Esquerra, de Girona.

Etiquetes: Amb intenció · Espai 3r. Esquerra de CoEspai · Núria Merino · Olga Taravilla · Rita Andreu