“La cultura que ve”: simposi per debatre el futur de la cultura catalana

El Departament de Cultura organitza el simposi “La cultura que ve” per debatre sobre el futur de la cultura catalana i el seu espai en el món i que tindrà lloc el 23 i 24 de març a la Fundació Joan Miró, Parc de Montjuïc, s/n de Barcelona. El conseller Santi Vila inaugurà el dijous 23 de març, a les 16.15 hores, acompanyat de la periodista Pilar Rahola. Durant els dos dies de les jornades participaran pensadors i gestors culturals de primer nivell vinguts d’arreu del món amb l’objectiu d’obrir un debat públic sobre quatre grans àmbits que incideixen en l’univers de la cultura:

– “La cultura i les empreses creatives” (23 de març, a les 16.30 hores). Es reflexionarà sobre quin és el potencial de les arts per generar organitzacions i empreses rendibles socialment i econòmicament. Hi participaran el director del Festival Sónar, Ricard Robles; la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso; el director editorial de Taschen, Julius Wiedemann, i el conselller delegat de Nostromo Films, Adrián Guerra. El moderador del debat serà el consultor d’estratègia i innovació en cultura i mitjans de comunicació, Jordi Sellas.

– “La dimensió social de la cultura” (23 de març a les 18.30 hores). Es debatrà sobre quin pot ser el rol de la cultura com a eina de millora de la nostra societat davant el seu paper predominant com a bé de consum. Participaran en el debat la filòsofa i directora de recerca del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, Marie-José Mondzain; el fotògraf i professor de l´École de Beaux-Arts de París, Marc Pataut, i la directora de la galeria The Power Plant de Toronto, Gaëtane Verna. El col·loqui serà moderat per la directora de la Galeria Nacional del Jeu de Paume de Paris, Marta Gili.

– “La cultura i la tradició” (24 de març a les 10.30 hores). S’aprofundirà en el fet que una creació cultural s’explica en el seu temps, però també en la relació amb tot allò que s’ha dit, s’ha pensat i s’ha expressat abans. El poeta i crític literari, Sam Abrams; la catedràtica de Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Cabré, i el cineasta Albert Serra participaran en el debat, que serà moderat pel director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Vicenç Villatoro.

– “Com ens veuen des del món” (24 de març a les 12.30 hores). Es farà una reflexió sobre la identitat i el relat de les institucions amb una gran varietat de punts de vista i la participació de tot el sector. Participaran en el debat la catedràtica de Literatura Moderna i Estudis Culturals de la Birkbeck University de Londres, Mari Paz Balibrea, i el subdirector Artístic del Museo Reina Sofía i exdirector del Museu Serralves de Porto, João Fernandes. La conversa serà moderada pel director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Manuel Borja-Villel. En el marc d’aquest debat, el director de l’Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Michael Mason, farà una intervenció especial.

A la imatge, cartell del simposi “La cultura que ve”.

