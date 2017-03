Konvent engega la temporada cultural 2017

natàlia lloreta

L’espai autogestionat Konvent, ubicat a Cal Rosal, a la comarca del Bergadà, engega la temporada cultural d’enguany amb una exposició de Thomas Keis i Carles Generó, que parla de les mudances i qüestiona l’art com a objecte, les persones com a peces d’art i la catalogació de la maquinària com a abandó del territori.

L’artista alemany establert a Montserrat, Thomas Keis, presenta Cut i Horitzons. A Cut, les peces es basen en una construcció de volums minimalistes, en blocs, que serveixen com a punt de partida pel procés de la següent. El treball de fabricació crea una composició harmoniosament equilibrada, utilitzant un material industrialitzat, que recorda en aparença un arbre per les seves línies de fibra i pols seus anells, amb la intenció de crear una estructura sòlida i definida. Una vegada acabat l‘objecte, un tall radical transformarà la base en alguna cosa totalment diferent.

Per la seva banda, Carles Generó mostra una sèrie d’imatges que tenia catalogades des de feia temps i que van adquirir sentit quan Generó va descobrir les naus abandonades del tèxtil d’algunes colònies del Ter i el Llobregat. De cop i volta, aquelles imatges van passar a tenir tot el significat del món, creient, fins i tot, que s‘havia anticipat en disparar-les, uns anys enrere.

D’aquesta manera, les màquines i el mateix objecte “foto” han trobat un espai on semblen encaixar. Provocar el paral·lelisme entre imatge i espai, crear un nou paisatge on pertànyer. Un retrat buit de bellesa i de sentit, objecte objectiu, un catàleg d’una realitat ja inexistent. Paisatge quotidià, una pantalla d’il·lusions esquinçades.

L’exposició es pot veure durant tot el mes d’abril.

