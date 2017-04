Juan Pérez exposa a ARTIUM

annaïs miró

Del 13 d’abril al 17 de setembre de 2017, la Sala Sur de la Fundació Artium de Vitòria-Gasteiz, al carrer Francia, 24, acull l’exposició Treinta y ocho de julio – Treinta y siete de octubre, de l’artista Juan Pérez Agirregoikoa. Nascut a Sant Sebastià el 1963 i afincat a París des de principis de 1990, aquest artista realitza una obra que té en la ideologia, la religió, el capitalisme, l’educació i la cultura les seves dianes més modaces. L’artista proporciona una mirada perspicaç i crítica sobre aquests i d’altres temes. El títol de l’exposició fa referència a un temps del calendari imaginari, fora de la realitat, que fa de les efemèrides polítiques i revolucionàries un ritual un tant absurd. L’exposició es concentra en treballs realitzats els darrers quinze anys, i també en algunes obres anteriors, inèdites o menys conegudes de l’artista. L’obra de Juan Pérez Agirregoikoa parteix de la pintura per, a continuació, explorar les possibilitats del dibuix i el format editorial. Després d’estudiar Belles Arts a la Facultat de Lejona entre 1983 i 1988, la pintura el va conduir cap a una pràctica del mitjà una mica descreguda i allunyada de qualsevol heroisme: ikurrinyes fetes de petites enganxines de colors; quadres geomètrics a l’estil de Josef Albers tallats per la meitat; estructures de rombes imitant ropatges d’arlequins. Un dels seus temes centrals consisteix en reutilitzar, apropiar-se i subvertir els discursos relatius al poder i l’obediència; la psicoanàlisi de Lacan i la filosofia política tenen també una presència destacada. Pérez Agirregoikoa utilitza en el seu treball mitjans elementals i poc espectaculars; pintura sobre paper, text, pancartes de tela i tècniques com el carbonet i l’aquarel·la. Rere aquesta capa llegible l’artista ens presenta elaborats comentaris que parlen de la nostra manera de viure i el comportament humà amb una gran càrrega irònica. Rere els eslògans declamatoris, l’artista presenta una acurada reflexió sobre els codis de representació.

Etiquetes: Fundació ARTIUM · Juan Pérez Agirregoikoa · Sala Sur