Josep Maria Mariscal a la Galeria Natàlia Ferré

Josep Maria Mariscal, de la Bisbal de l’Empordà, presenta del 17 de març al 15 de maig Una mirada a través dels cristalls a la Galeria Natàlia Ferré de Montblanc.

En aquesta exposició, Josep Maria Mariscal presenta un recull de les seves millors obres fetes amb la tècnica de les “cristal·litzacions”, desenvolupada per l’artista des de l’any 2010, i que fins ara l’ha portat a participar en els millors congressos tant nacionals com internacionals del món dels cristalls. Les peces que es poden veure són tant de petit com de gran format i amb una paleta cromàtica variada però molt elegant.

