José Luis Puche intervé l’escala del Centre Pompidou

El mes de desembre del 2016, l’artista José Luis Puche va ser seleccionat per una comissió formada per representants del Centre Pompidou Màlaga, Centre Pompidou Paris i MAF, entre les diverses propostes artístiques rebudes amb motiu de la convocatòria de projectes per a la intervenció de l’escala principal del Centre Pompidou Màlaga. L’obra, Pare, busca redefinir els límits de la teoria del no lloc, de Marc Augé, alhora que incorpora l’espectador en l’obra perquè sigui aquest amb la seva mirada qui la completi i habiti.

Puche ha recorregut a la teoria del no lloc per crear una obra de profund calat estètic i poètic. La teoria promulgada per Augé és una de les més urgents de l’actual segle pel qual ofereix el seu entramat, una reflexió sobre tots aquests llocs de trànsit on l’ésser humà no pot ser però sí estar, on les relacions entre persones es fracturen per convertir-se en urgències definides per les no relacions. El pare és una intervenció que inverteix el significat d’aquesta teoria dotant així a aquest espai de trànsit d’un nou significat gràcies a la incorporació d’un element primordial per a la definició de la humanitat: el vincle amb l’altre i el seu exercici, la memòria i el pes de la família en l’experiència de la vida. L’espectador trobarà una part fonamental en la vida de l’artista, el seu pare, vincle que ofereix a qui mira perquè s’incorpori al llenguatge de l’obra; crea un cordó umbilical entre pare i fill que serveix de metàfora de la consideració de les relacions familiars com a memòria sentimental de l’existència social i col·lectiva.

Aquesta obra pretén activar espais estancs del passadís i té per objecte un gran retrat on la mirada és còmplice i protagonista. Si Augé advoca per la poca relació que existeix entre agents i l’objecte d’aquests ‘noespacios‘, el francès Michel de Certeau aposta per la humanització dels mateixos a través de l’elaboració d’una història que puguin compartir transeünts, visitants i turistes.

Consolidació del model participatiu en la programació del MAF 2017

El dia 23 de febrer va començar el MAF (Màlaga de Festival) 2017, esdeveniment multidisciplinari, avantsala al Festival de Màlaga (del 17 de març al 26 d’abril), que busca celebrar la cultura amb el cinema com a argument. Fins al 16 de març i durant 22 dies, la ciutat serà escenari de 156 activitats culturals vinculades amb la disciplina cinematogràfica, que es desenvoluparan en 86 espais dels seus 11 districtes. Activitats que destaquen per considerar la col·laboració com a eix central i que incorporen tant a agents públics com privats amb l’objectiu de fer de Màlaga un espai referencial en el qual cultura i societat es presentin com a principal motor transformador.

La cinquena edició del MAF destaca per consolidar el seu model de col·laboració entre institucions culturals i per l’anhel d’oferir un programa de fermesa discursiva. El Centre Pompidou Màlaga serà escenari de la intervenció artística de José Luis Puche, l’obra, ‘Pare’, es podrà visitar des del dia 24 de febrer (19 h.) I fins al mes d’octubre.

Per la seva banda, el centre Col·lecció Museu Rus Sant Petersburg / Màlaga serà seu del Cicle ‘1917-2017′, una sèrie de conferències a través de les quals es busca analitzar la revolució russa a través del cinema. Aquest museu ubicat a l’Edifici de l’Antiga Tabacalera també albergarà una de les activitats homenatge al desaparegut David Bowie, White Room # 2.

