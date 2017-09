José Alfonso Morera Ortiz, “El Hortelano” a la Galeria My Name’s Lolita Art

La Galeria My Name’s Lolita Art inaugura el 28 de setembre una exposició de pintura de José Alfonso Morera Ortiz, “El Hortelano”, considerat un dels més importants i prestigiosos pintors espanyols de la seva generació. Autor d’una extensa i variada obra de pintura, portades de llibres i discos, il·lustracions i obres gràfiques, ha realitzat exposicions a tot el món i els seus quadres pengen en diferents museus, fundacions i col·leccions particulars.

L’exposició que es presenta a la galeria My name ‘s Lolita Art està composta per algunes mostres de l’obra que va realitzar immediatament abans de marxar a Nova York de la sèrie El perdó dels pecats (1987), que són Natura morta per ànimes en zel, Natura morta per quan occident somriu, Cartes d’amor i El pur i agut calor.

