Quarta edició de la Jornades Fotogràfiques de Platja d’Aro, del 13 al 15 d’octubre, amb un conjunt de seminaris, tallers, activitats complementàries i la convocatòria d’un concurs, a l’entorn del món de les instantànies, enguany centrat en la fotografia del viatge interior (www.fotoplatjadaro.com). Hi són presents com a docents o dinamitzadors, noms nacionals de prestigi dins el món de la fotografia que ofereixen durant tres dies un programa que combina teòrica i pràctica, i espais lúdics i reflexius, oberts a fotògrafs aficionats, semi professionals o professionals. Alhora es fan públics els guardons de la quarta edició del concurs de projectes fotogràfics Educant la mirada convocat en motiu de les jornades mitjançant la Biblioteca Mercè Rodoreda de Castell-Platja d’Aro.

El dia 13 d’octubre (19 h) s’inauguren les jornades, justament a la biblioteca amb la benvinguda institucional als participants i el lliurament de premis del concurs. El dia 14 d’octubre, l’activitat formativa comença amb dos seminaris simultanis. Al Port Nàutic Port d’Aro (10-14 h i 16-20 h), primera part de La importància de fer-se preguntes, un viatge interior per avançar creativament amb Fernando Puche; i a la Masia Bas de Platja d’Aro (10-14 h i 16-20 h), primera part del taller pràctic L’evolució del fotògraf de fauna: el camí de l’autor amb Antonio Liébana. També a la Masia Bas (10-14 h i 16-20 h) s’hi farà el taller L’objecte de la natura morta des de l’art i la fotografia: un simbolisme emocional en totes les cultures i civilitzacions, a càrrec d’Emilia Valencia; i també el seminari d’una tarda (16-20 h) L’entorn com a eina d’expressió personal: els tres pilars per afrontar un projecte personal, amb Yurian Quintanas. El dia 15 d’octubre, es desenvolupen la segona part dels seminaris de Fernando Puche al Port Nàutic Port d’Aro i d’Antonio Liébana als Aiguamolls de l’Empordà. Alhora, a la Masia Bas (10-14 h) Marcel Assó hi desenvoluparà un visionament de portafolis individuals sota el títol El propi viatge, en quin moment es troba el teu portafolis?

Les jornades també inclouen la convocatòria del concurs de projectes fotogràfics Educant la Mirada per a propostes amb capacitat de sorprendre, emocionar i traslladar una visió pròpia del món, del que se’n coneixeran els guardonats entre les més de 6.400 fotografies, provinents de 52 països d’arreu del món, ja que s’obre la possibilitat a participar-hi a autors nacionals i internacionals, professionals o no, i en caràcter individual o col·lectiu. El tema és lliure, i també la tècnica: l’únic requisit és que les imatges hagin estat captades per un aparell fotogràfic o dispositiu amb càmera (s’admeten tot tipus de manipulacions i hibridacions posteriors). Els projectes inclouen una part teòrica de presentació de l’autor i de definició del projecte i un conjunt de 6 a 12 imatges per assolir alguns dels cinc guardons previstos, que enguany creixen amb dotació: 1r Premi (2.000 euros), 2n Premi (1.000 euros) i dos Accèssits (500 euros) i el nou Premi Autor Jove -menys de 25 anys- (1.000 euros). Les jornades estan organitzades per l’Associació Fotogràfica Educant La Mirada, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i la Biblioteca Mercè Rodoreda; el patrocini de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Escola Universitària ERAM, Bach-Import i FotoRuanoPro; i la col·laboració l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i els establiments locals Hotel Bell Repòs i Hotel Bulevard.

Etiquetes: Jornades fotogràfiques de Platja d'Aro