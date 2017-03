Jornades ESDAP de l’Escola d’Art i Superior de Disseny

Els dies 23 i 24 de febrer l’Escola l’Art i Superior de Disseny d’Olot va celebrar, per sisè any consecutiu, les Jornades Esdap, que enguany van rebre el nom d'”On es fa el disseny? Al cap, al cor, a les tripes?.” Hi van participar els alumnes de Cicles i dels Estudis superiors de Disseny, tant de l’especialitat de Disseny Gràfic com de Disseny d’interiors, que van tenir la possibilitat de participar en ponències, tallers i sortides que van tractar el paper de l’emoció en el disseny.

Marta Marín, consultora en investigació i anàlisi de tendències, va encetar les jornades amb una ponència sobre les últimes tendències en l’àmbit del disseny. Després, els alumnes van tenir la possibilitat d’assistir a la xerrada “La cuina de Two Points“, i participar en el taller que aquest estudi va oferir i que consistia a dotar de forma tipogràfica un concepte.

Simultàniament, Lluís Pau, un dissenyador d’interiors nascut a Castellfollit de la Roca que ha realitzat la seva trajectòria professional amb el prestigiós equip d’arquitectes format per Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay a Barcelona, parlava sobre el disseny que emociona a la Sala d’Actes de l’escola.

El divendres, l’estudi de comunicació visual Bendita gloria va fer una conferència sota el nom “Beautifugly / Ugliutiful“, en la que va explicar uns quants dels seus projectes. Després, va proposar als alumnes una reflexió al voltant de la bellesa i la lletjor dels objectes, des d’un punt de vista no tant formal com conceptual.

Paral.lelament, altres alumnes i professors van realitzar una sortida a Barcelona en la que es va visitar la Fàbrica de ciment de Ricard Bofill, l’edifici Walden 7, un edifici emblemàtic inclòs dins l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i el Salas Estudio, situat en el recinte de Palo Alto del barri de Poble nou.

Amb les jornades ESDAP l’alumne/a entra en contacte amb l’esfera actual del disseny i gaudeix de l’oportunitat de conèixer professionals de renom.





