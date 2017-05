Jorge Rando juga amb el color i la llum en els seus últims treballs

El Museu Jorge Rando, c/ Cruz del Molinillo, 12 de Màlaga presenta del 22 de maig al 30 de setembre l’exposició El naixement del color, mostra individual que recull l’obra més recent de l’artista.

«L’obra de Jorge Rando mostra l’obsessió d’un investigador insaciable del color com a llenguatge. El pintor sempre s’ha mostrat contrari a la semàntica del color, a donar-li una simbologia que ens permeti entendre els colors. Per això el negre esdevé groc en Afrika, el turment és turquesa a La Passió de Kathe Kollwitz, els Paisatges tenen horitzons de color magenta o la Prostitució es debat entre blaus i vermells … Rando ha utilitzat el color de manera lliure i ara en aquest cicle ens diu que el color, en l’art, també ha de ser lliure … a el naixement del color, el color deixa de ser element, matèria, expressió o forma per convertir-se en protagonista de l’obra» ha manifestat la directora del Museu Jorge Rando, Vanesa Diez Barriuso.

«Aquesta nova aurora la podria resumir com l’alliberament del color de tots els lligams que té des de la seva creació. Mai el color va ser lliure ni ho serà mai, sempre pertanyerà a alguna cosa o algú, però vull que en aquests llenços neixi de la seva existència per presentar-se davant nosaltres amb la llibertat de ser sol color »resumeix el pintor sobre aquest cicle.

La Sala 1, Sala 2 i Sala 3 del Museum acullen uns llenços en què el color sorgeix com un Big Bang en el llenguatge pictòric contemporani. El color explota i s’emancipa per sorgir amb identitat pròpia en un discurs artístic que es simplifica en admirar al color per se. «En aquestes pintures que ara presento al Museu m’he endinsat en aquesta dimensió en la qual intento separar el color de la seva existència per fer-lo néixer únicament com a color. És més que un discurs estètic, és la constatació de la bellesa del color, independentment de la seva aportació a la bellesa de tot el que ens envolta. »

La mostra conclou a la Sala 4 amb el cicle La bellesa plora amb la tragèdia. En aquests llenços (es presenta només una mostra) el pintor vol enfrontar el visitant a les desgràcies que assolen el món: a la deshumanització, a la guerra, a la violència ia la violació dels drets humans.

A la imatge, el pintor malagueny Jorge Rando.

Etiquetes: Jorge Rando · Museu Jorge Rando