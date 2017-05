Joieria catalana a la Galeria Context

annaïs miró

Coincidint amb la Nit de l’Art 2017, del 20 al 23 de maig de 2017 es podrà veure l’exposició Tresors 2017. Joieria Contemporània Catalana a la Galeria Context, al carrer Viñolas, 10, de Sant Cugat del Vallès. Comissariada per Sílvia Serra, la mostra selecciona 14 artistes que ens ofereixen un recorregut per 45 obres referents dins l’escena de la joieria contemporània a Catalunya: Clara Niubó, Cristina Giménez, Gemma López, Imma Batalla, Jordi Aparicio, Lídia Sevilla, Lluís Comín, Marta Roca, Martina Pont, Mònica Fugarolas, Pilar Freixanet, Rosa Nogués, Sílvia Serra, Xavier Domènech. És la segona edició de TRESORS, exposició de Joieria Contemporània Catalana. TRESORS és una constant evolució d’activitat creativa on destaca la individualitat formal i personal. On el valor del concepte “contingut” pren la seva importància. Un diàleg entre creador, portador i espectador s´inicía per comunicar de manera simbòlica tot allò que els artistes creen i també interpreten.

