Jose Angel Sintes, artista resident a Addaya

Jose Ángel Sintes (Alaior, Menorca, 1978) és l’actual resident a Addaya, Centre d’Art Contemporani d’Alaró. És llicenciat en Belles arts per la Universitat de Barcelona. Amb una trajectòria recolzada des del principi per la Fundació Sa Nostra, l’any 2009 el Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals situa Jose Ángel Sintes (Menorca, 1978) entre els noms més destacats de la pintura balear actual. La seva obra ha estat exposada en el marc de certàmens com el de la Fundació Guasch Coranty, el Salou de Recerca Pictòrica o el d’Obra Abierta de la Fundación Caja d’Extremadura, així com en la quarta i última edició del projecte Art Emergent, que reuneix a una generació d’artistes representativa de la plàstica balear contemporània.

L’obra més recent de Sintes parteix del concepte de natura morta per parar esment en la realitat quotidiana. Caixes, quadres, pinzells… L’autor pinta el que té més a l’abast, tot i que la racionalització i la simplificació d’aquests objectes acaben resultant, en molts casos, abstraccions quasi geomètriques. Més que la representació d’uns elements concrets, el que li interessa és la disposició d’aquests en l’espai pictòric i com es relacionen entre si, tímidament, dins els marges del quadre.

A la imatge, Rectificació de Sintes.

