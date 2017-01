“Joaquim Gomis. Brossa a La Ricarda” a la Fundació Miró

Del 17 de gener al 14 de maig del 207 la Fundació Miró de Barcelona presenta Joaquim Gomis. Brossa a La Ricarda.

Cap als anys cinquanta del segle passat i amb l’impuls de Joan Prats, un grup de catalans amb sensibilitat per les tendències artístiques del moment –entre ells, Josep Maria Mestres Quadreny, Joaquim Gomis i Joan Brossa– posen en marxa el projecte Club 49, amb la intenció de recuperar l’avantguarda artística nascuda durant la República i estroncada per la Guerra Civil. Davant la manca de suport institucional, Ricard Gomis converteix la seva casa a la pineda de La Ricarda del Prat de Llobregat en una de les seus del Club 49 i en escenari per a l’experimentació artística durant els últims quinze anys del franquisme.

Sota el títol «Música oberta», el Club 49 inicia un cicle de música contemporània amb tres concerts a La Ricarda, dos dels quals queden recollits per l’objectiu atent de Joaquim Gomis, germà de l’amfitrió i membre actiu del grup.

El 28 de novembre de 1964 s’hi estrena Concert per a representar, una acció musical amb llibret de Joan Brossa, música de Mestres Quadreny i direcció musical d’Alain Milhaud, que aplega sis actors d’Els Joglars i sis instrumentistes en escena. Quatre anys més tard, després d’haver-se presentat al Festival Sigma II de Bordeus i com a assaig general per a la posada en escena a la Fundació Maeght amb motiu de l’exposició dedicada al cap de setanta-cinc anys de Joan Miró, s’hi representa l’acció musical de més envergadura nascuda de la col·laboració entre Brossa i Mestres: la Suite Bufa, una peça d’una hora amb Carles Santos, la cantant i actriu Anna Ricci, i Terri Mestres, com a ballarina, sota la direcció del filòsof i poeta Lluís Solà.

La Fundació Joan Miró exposa fins al 14 de maig al seu espai de fotografia al vestíbul una selecció de tretze imatges de l’Arxiu Fotogràfic Joaquim Gomis que documenten aquests dos concerts emblemàtics, en una mostra que se suma al programa d’actes de l’Any Brossa.

Joaquim Gomis i Serdañons (Barcelona, 1902-1991) va ser empresari, fotògraf, promotor artístic i primer president de la Fundació Joan Miró de Barcelona (1972-1975). Durant més de cinc dècades, va desenvolupar una àmplia i rigorosa producció fotogràfica, que va estar vinculada amb els posicionaments artístics més avançats de la seva època. Va ser membre fundador d’ADLAN (Amics de l’Art Nou, 1932-1936) i de Club 49 (1949-1971), dos dels grups més actius en la difusió de l’art d’avantguarda a Catalunya entre 1930 i 1970.

Des de l’any 2012, la Fundació Joan Miró programa exposicions de fotografia al seu vestíbul. A partir de l’acord amb els hereus de Joaquim Gomis i la Generalitat, la Fundació s’encarrega de gestionar l’Arxiu Gomis, a més de difondre’n el fons i de potenciar l’estudi de la seva obra. Amb aquesta voluntat s’hi exposa temporalment l’obra de Gomis, alternant-la amb mostres d’altres fotògrafs amateurs.

A la imatge, Joaquim Gomis. Brossa a La Ricarda. © Hereus de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró.

