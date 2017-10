Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, premi Marcel Duchamp

Joana Hadjithomas i Khalil Joreige han rebut el prestigiós premi Marcel Duchamp, que concedeix el Museu Pompidou de París i l’Associació per a la difusió de l’art francès, que reconeix el treball d’artistes residents a França.

L’obra de la parella d’artistas d’origen libanès s’ha exhibit fins al passat mes d’agost en l’IVAM, amb la mostra Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Se souvenir de la lumière. Two Suns in a Sunset.

Es tracta de la primera gran exposició que li ha dedicat una institució espanyola, i que ha comptat amb la coproducció del museu Jeu de Paume de París, la Sharjah Art Foundation de Sharjah (Emirats Àrabs) i el Haus der Kunst de Munic.

En la mostra es va poder veure una completa selecció de treballs dels artistes des de finals dels noranta fins a l’actualitat, entre obres en paper, fotografia, escultura, així com àudio i videoinstalacions, incloent la recent Rumour of the world (2014), o projectes com Circle of Confusion (1997-2014) i Postcards from War (1997-2006).

Des de fa 15 anys, Joana Hadjithomas i Khalil Joreige construeixen discursos sobre històries ocultes que es contraposen al relat històric dominant. Estan interessats en la individualitat de les persones que viuen en societats comunitàries i en la dificultat de viure el present.

Cineastes i artistes de formació autodidacta, Hadjithomas i Joreige estableixen llaços temàtics, conceptuals i formals entre fotografies, videoinstalacions, pel·lícules de ficció o documentals.

Etiquetes: IVAM · Joana Hadjithomas · Khalil Joreige · Museu Pompidou · Premi Marcel Duchamp