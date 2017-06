Joan Furriols, Lluís Carulla Ruiz i Víctor Dolz a Can Mario aquest estiu

Tres exposicions dedicades a Joan Furriols, Lluís Carulla Ruiz i Víctor Dolz obren la programació d’estiu del Museu Can Mario, Plaça de Can Mario 7 de Palafrugell.

Joan Furriols (Vic, 1937) presenta “Silenci”, un recorregut a través d’una fructífera trajectòria artística iniciada als anys cinquanta i que es perllonga fins als nostres dies. La mostra contraposa i uneix una vuitantena d’obres de cronologies diverses que dialoguen entre elles a través dels anys, com un conjunt cohesionat i sòlid, perfectament harmònic.

Joan Furriols és autor de ferma trajectòria, un artista constant, amb una producció inintermitent que sovint s’ha mantingut allunyada dels circuits més oficials de l’art. Per aquest motiu i com afirma la curadora, Anna Llopis, Furriols és un artista honest, coherent, sincer amb si mateix i amb la seva obra. Fidel a ella. Un artista constant que, tot i que allunyat dels circuits més oficials de l’art, mai no ha deixat de produir. Aquest fet esdevé fonamental a l’hora d’entendre l’evolució de les seves peces les quals destaquen per una sensibilitat extrema, sempre lliures i traçant passos ferms cap a un conceptualisme íntim i segur.

Lluís Carulla Ruiz (Barcelona, 1974), presenta “En moviment II”, una mostra comissariada per Vicenç Altaió que reuneix un conjunt de vuit peces de les darreres sèries de l’autor. Guanyador d’un accèssit al Premi d’Escultura 2015 amb l’obra “Partitura blava”, la Fundació Vila Casas segueix recolzant aquest artista amb l’objectiu de donar visibilitat a una obra que se serveix del moviment per agitar tot allò que si li apropa, removent sentiments i desencallant idees estancades.

Víctor Dolz (Begur, 1945) presenta “Resolució extrema. Homenatge al meu amic Dídac García” a la Sala Empordà, La proposta consisteix en un tríptic que emergeix de l’ombra homenatjant el retrat, gènere que l’artista persegueix i desenvolupa des dels seus inicis.

La mostra estarà oberta al públic fins al 26 de novembre de 2017 i, com és habitual, les diverses exposicions es complementaran amb activitats i visites guiades entorn de les tres exposicions. Comissaris i artistes es posaran a disposició del públic per tal d’apropar els continguts de les mostres a aquelles persones que hi estiguin interessades.

A la imatge, escultura de Lluís Carulla.

Etiquetes: Lluís Carulla Ruiz · Museu Can Mario · oan Furriols · Victor Dolz