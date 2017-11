Joan Carreres publica un llibre sobre La Muga a l’Editorial Gorbs

annaïs miró

Divendres dia 17 de novembre de 2017, a les 20 hores, a la sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant Domènec de Peralada, es presenta el llibre La Muga de Joan Carreres, editat per Gorbs. Amb aquest llibre, amb pròleg del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, presentem una visió completa global i exhaustiva del recorregut del riu Muga des de diferents vessants (geogràfica, paisatgística, natural, mediambiental, històrica, patrimonial…) que, alhora, serveix com a fil conductor per fer un repàs de tots els pobles pels quals transcorre el riu empordanès per excel·lència, que neix a la Catalunya Nord. Amb textos rigorosos i ben documentats i més de 300 fotografies donen una visió completa i intensiva dels diferents indrets per on circula la Muga. Per a realitzar aquest recerca i aquesta visió completes i exhaustives de la Muga, l’autor ha fet, durant els darrers anys, incomptables sortides, incursions, excursions i fotografies a tots els racons del seu meravellós recorregut. Ho ha fet en les diverses i diferents estacions i condicions climatològiques, per a donar una visió encara més completa i fidel, precisament. Per complementar aquesta recerca sobre el terreny, ho ha ampliat i complementat parlant amb els estadants (antics i actuals) de pobles, veïnats i masos, que han aportat nombroses, imprescindibles i valuoses dades i informacions. I, finalment, diversos entesos i estudiosos que han participat amb les seves preuades i desinteressades col·laboracions sobre diferents temes concrets de la Muga per acabar de donar forma, estructura i cos al llibre. Sense tots ells, sense la seva paciència i les seves aportacions, aquestes pàgines no haurien estat possibles. La conjuminació del text, la fotografia i el dibuix han unit les seves disciplines artístiques per tal d’oferir una proposta literària i gràfica que desemboca en un llenguatge que s’harmonitza i complementa per proposar una coherent unitat expressiva.