“Joan Cardona. El glamour de la Belle Époque” a la galeria Gothsland

El 16 de novembre s’inaugura l’exposició de l’artista modernista, Joan Cardona i Lladós, a la galeria Gothsland.

Joan Cardona. El glamour de la Belle Époque està dedicada exclusivament a l’etapa parisenca de Joan Cardona i Lladós, commemorant així el seu 140è aniversari. Aquest artista va ser un dels grans dibuixants de la premsa satírica i humorística del París de la Belle Époque. Aquesta mostra reuneix una acurada selecció de més de 25 obres creades entre els anys 1898 fins el 1909, centrada en la seva etapa parisenca, la que li va donar fama internacional. Es troben: aquarel·les, gouaches, pastels i cartells, entre els que destaca: la peça publicada en blanc i negre a Le Frou-frou el juny de 1905, titulada Au bar, carbó, cera, aquarel·la i gouache sobre paper, 45 x 35 cm, 1905.

El galerista, Gabriel Pinós, aprofita l’ocasió per presentar el catàleg de la vida i l’obra de Joan Cardona. Aquesta publicació ha estat el resultat de quatre anys d’investigació i segons les seves paraules: “Aquest treball de (re)descobriment de l’artista ha estat possible, gràcies a la col·laboració de: Laura Casal-Valls, 17/11/17-17/01/18 doctora en Història de l’Art i especialista en la història del vestit; Pau Medrano Bigas, expert en cartellisme publicitari i Eliseu Trenc Ballester, historiador de l’art i professor de literatura hispànica, especialitzat, particularment, en el Modernisme català. D’aquesta manera, aquesta publicació, dividida en quatre blocs: Aprenentatge (1894-1899), Formació (1900-1902), Fama i apogeu (1903-1914) on es centra aquesta mostra, i Consolidació (1915-1950’s) permet documentar l’obra de l’artista, fins a dia d’avui, molt poc estudiada.”

Cardona va ser un dels artistes amb més renom, assolint la seva fama internacional durant la seva estada en la capital francesa. Va col·laborar com a il·lustrador en un gran nombre de revistes de principis del segle XX, d’entre les quals, destaquen les publicacions franceses: Gil Blas, L’Assiete Auburre, Le Frou-frou, Le Rire, Sansgêne; les revistes catalanes i espanyoles: L’Esquella de la Torratxa, La Il·lustració Catalana, El Gato Negro, Forma i Hispania; les publicacions alemanyes: Jugend y Lustige Blätter.

Les seves obres es poden veure en museus de prestigi internacional, tals com: Museo del Prado, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Museo Carmen Thyssen-Bornemisza i Musée d’Orsay, entre d’altres.

Etiquetes: Galeria Gothsland · Joan Cardona i Lladós