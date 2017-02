Javier Peñafiel exposa a la Galeria-Llibreria La Casa Amarilla

La Galeria-Llibreria La Casa Amarilla de Saragosa presenta del 18 de febrer al 8 d’abril La teva extrema higiene de Javier Peñafiel.

Javier Peñafiel torna a Saragossa, la seva ciutat natal. Des de la seva última individual al Museu Pablo Serrano han passat tretze anys. Les seves obres, com sempre ha estat, desitgen combatre la monotonia de l’espècie (humana). Aquesta és l’ambició fatal i al mateix temps el dispositiu vitalista.

Les pintures realitzades al llarg de 20 anys, i que presenta ara en relació amb altres documents i dibuixos, són raspalls de dents. Alguns estan corcats per la pintura i només per la pintura. Aquests treballs configuren una escena per a una conferència dramatitzada, “La funció dentífrica”.

