Izaskun Chinchilla visita el Cendeac per parlar d’arquitectura i ecologia

El Cendeac de Múrcia, Carrer de la Mare Elisa Oliver Molina, s / n, rep el 6 d’abril a les 20.00 hores a l’arquitecta madrilenya Izaskun Chinchilla dins del VII Curs d’Introducció a l’Art Contemporani ‘Post-Arcàdia Què art per a què natura?’, organitzat per la Conselleria de Cultura i Portavocía. L’entrada a la conferència és lliure fins a completar l’aforament de la sala.

Chinchilla protagonitzarà la tercera edició d’aquest cicle parlant de ‘Tecnogénesis’. En la seva xerrada la professional parlarà, a través d’un treball d’investigació empírica, de la predilecció estètica d’arquitectes, dissenyadors i artistes per imatges del ‘paisatge’ el principal valor és la seva dimensió espacial i compositiva.

Durant la seva ponència, abordarà una reflexió crítica i analitzarà així mateix les característiques que distingeixen el paisatge com a patrimoni comú, tractant d’avaluar al costat dels assistents si aquesta preferència estètica pot suposar una invitació al consum instantani del paisatge i, per tant, al seu deteriorament i si contribueix, per exemple, a donar prioritat al visitant enfront de l’usuari local.

La directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts, Marta López-Briones, va declarar que “pel Curs d’Introducció a l’Art Contemporani passaran enguany especialistes en art, arquitectura i crítica que estan abordant el debat sobre la naturalesa i la seva relació amb l’ésser humà des de diferents disciplines “. “Un altre arquitecte, Andrés Jaque, va ser l’encarregat d’inaugurar les conferències i també hem tingut ja l’oportunitat de comptar amb un dels creadors espanyols més destacats, el fotògraf i artista Joan Fontcuberta”, ha afegit.

En concret, fins a finals de maig passaran pel Cendeac artistes com María Jerez, Thomas Thwiates i Bàrbara Fluxá, l’arquitecte Uriel Fogué, els antropòlegs Remedios Zafra i Yayo Herrero i el poeta, matemàtic, filòsof i ecologista Jorge Riechmann. El cicle es tancarà amb una sessió de debat públic que comptarà amb l’arquitecte José María Torres Nadal i del crític i comissari Iván López Munuera.

Tots ells parlaran, per exemple, d’aspectes com la definició de nous compromisos ètics, la redefinició del que és urbà i la dissolució de la relació camp-ciutat, la irrupció de la identitat ciborg i la ficció com a productora de la realitat.

A la imatge, l’arquitecta Izaskun Chinchilla.

Etiquetes: CENDEAC · Izaskun Chinchilla