Intervenció artística de Francesca Llopis al Castell de Montjuïc

Aquest projecte, conceptualitzat, dissenyat i coordinat per Teresa Llopis consta de dues parts que interactuen conjuntament per donar un sentit unitari a tota la intervenció: l’obra lumínica que presideix el Pati d’Armes, i les gotes de cristall distribuïdes per tot l’espai. Conjuntament completen el sentit de tot plegat per construir un discurs unitari que busca la complicitat dels visitants.