Immaculada Amor i Cristina Moroño en diàleg a la Galeria BAT Alberto Cornejo

La Galeria BAT Alberto Cornejo, c/Maria de Guzmán, 61 de Madrid, presenta del 31 de març al 27 maig 2017 la doble exposició Diàlegs IV, on participen Immaculada Amor amb la mostra Geometries 103 i Cristina Moroño amb Second Chance Series.

“L’obra d’Inmaculada Amor és hereva d’aquell nucli d’avantguarda que va aconseguir transformar la forma de concebre l’escultura per, d’aquesta manera, rebatre la coherència naturalista a través de ruptures formals capaços d’abordar variacions de la contemplació. De la mateixa manera, la valoració del buit com a element actiu i de la matèria escultòrica com “dibuix en l’aire” són aspectes que enllacen la seva obra amb una genealogia abstracta on el dispositiu tridimensional perd el seu valor mimètic per obrir-se cap a altres territoris.

El present, el passat i el futur, tres dels eixos temàtics recurrents en la producció de l’artista, busquen el seu agafador en una escultura que planteja un recorregut complex, arrítmic i fracturat. Com la pròpia vida”.

“Sota el títol “Second Chance Series” l’artista planteja el paper com a territori sobre el qual actuar a través de dues estratègies essencials: d’una banda, la modulació de la taca i de la compulsió matèric-gestual; de l’altra, el collage com a eina capaç d’arrabassar l’organicitat integral de la superfície pictòrica.

En aquesta nova sèrie, l’artista introdueix de manera recurrent fragments de llibres amb textos i imatges.

Cristina Moroño converteix la cruïlla de temperatures, la hibridació de mitjans i la interferència entre diverses iconografies en eines operatives per analitzar la complexitat del seu propi context”. (Carlos Delgado Mayordomo)

A la imatge, “Ectópico”, Inmaculada Amor, 2013.

