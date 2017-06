II Concurs Nacional d’Art i Discapacitat, en exposició

La Fundació Dalma presenta del 14 al 24 de juny la seva exposició a l’espai de la botiga Pere Ros, c/ Guzmán el Bueno 127 de Madrid, per tal de mostrar l’obra finalista del II Concurs Nacional d’Art i Discapacitat que es promou des l’organització.

L’exposició acollirà tres escultures i catorze pintures. Les obres tant gràfiques, com plàstiques estan fetes per les persones amb discapacitat intel·lectual, que utilitzen l’art com una nova via d’expressió i d’integració. Així mateix, l’objectiu principal de l’exposició és potenciar el seu accés al mercat de l’art i, sobretot, provocar l’atenció dels assistents sobre la realitat del món de la discapacitat i el seu enorme potencial.

La Fundació Dalma fou constituïda el 2008 íntegrament amb voluntaris. Totes les ajudes percebudes es destinen a projectes de suport a la inserció social de persones amb discapacitat intel·lectual, dany cerebral sobrevingut i autisme a través de l’art.

A la imatge, obres guanyadores del II Concurs Nacional d’Art i Discapacitat.

Etiquetes: Fundació Dalma · II Concurs Nacional d'Art i Discapacitat