Icones de l’Amèrica zombie segons Jon Langford

La galeria La Fiambrera presenta American Icons in the zombie State, una exposició de l’artista britànic Jon Langford. La mostra, composada per mig centenar d’obres, versa sobre l’esquizofrènica relació amor-odi que l’artista manté amb l’Amèrica zombi –com ell l’anomena– en què viu, a través de l’enaltiment de l’efervescència i cultura del país, i la crítica del cor podrit de la seva política i ambició econòmica. El subtítol que l’artista proposa per aquesta exposició resulta també definitori: Cançons i pintures de la Nova Edat Fosca, una celebració de la cultura sota l’amenaça dels Nous filisteus.

American icons in the zombie state és la segona exposició a Espanya de l’artista i músic gal·lès resident a Chicago, després de fer-ne una altra d’individual, també a La Fiambrera, l’any 2015. Aquests és una nova oportunitat per capbussar-se en un món ple d’herois musicals maleïts i de reflexions intel·ligents i mordaces sobre les contradiccions de la societat nord-americana, el capitalisme salvatge, la pena de mort, la fama, l’èxit i el fracàs. Aquestes noves obres són perfectes per apreciar el seu llenguatge sarcàstic i la seva desafiant, atractiva i singular plasticitat, plena de picades d’ullet a la publicitat de principis del segle XX, l’art folk, el salvatge Oest, i la Guerra Freda.

L’exposició American icons in the zombie State pot veure’s a La Fiambrera Art Gallery (Calle Pez, 7) de Madrid, del 5 de maig al 3 de juny.

Etiquetes: Jon Langford · La Fiambrera Art Gallery