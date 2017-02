“Horitzó de Successos” d’Arantza Pardo a la Galeria Metro

La Galeria Metro de la Pl. Quintana, 3 de Santiago de Compostel·la presenta del 10 de febrer al 7 de març del 2017, l’exposició Horitzó de Successos d’Arantza Pardo (La Corunya, 1991), el treball més recent d’una jove artista que concep la pintura com un continu procés de recerca, mitjançant el qual és possible plasmar tot el visualment inaccessible.

Hi ha un punt en els forats negres a partir del qual res no pot escapar a la seva atracció. A aquesta frontera, a aquest punt de no retorn, se li coneix com ” horitzó de successos ”, més enllà del qual no sabem absolutament res del que passa.

Aquesta mostra, composta per una sèrie de pintures en gran format, amb el negre i el blanc com a colors protagonistes, és un viatge poètic al gran misteri del cosmos, a la matèria, a l’energia fosca, als forats negres, blancs o de cuc, a tot allò que no és perceptible als nostres ulls i que tanta fascinació ha generat l’ésser humà al llarg dels temps.

Graduada en Belles Arts per la Universitat de Vigo i en l’actualitat cursant Màster de Pintura a la Universitat de Porto, Arantza Pardo ha estat premiada i seleccionada a nombrosos certàmens d’art i les seves obres ja formen part d’importants col·leccions públiques i privades.





