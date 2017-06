Homenatge a Ángeles Marco a Espaivisor

annaïs miró

Del 9 de juny al 15 de setembre de 2017, l’Espaivisor, al carrer Carrasquer, 2, de València, acull l’exposició Ángeles Marco. Entre geometrías, recuerdos, proyectos, reflexiones y ausencias. Després de quasi una dècada de la desaparició d’Ángeles Marco –sens dubte, una de les figures más destacades d’aquella potent renaixement, avui ja històric, de la jove escultura, gestat en la transició cultural espanyola- la Galeria Espaivisor es fa càrrec de l’assignatura encara pendent, que suposa l’organització d’una mostra selectiva de les seves obres, transformant-la conscientement, a més, en merescut homenatge. Es tracta d’una exposició centrada en una cuidada suma de peces, pertanyents totes a sèries concretes, realitzades, en el seu moment, en cicles de calculat treball, tal i com operava sempre Ángeles Marco, la producció de la qual bascula, cronològicament –en la seva franja més prolífica– entre els anys 1974 i 1992, d’aquella recodada València finisecular. Les seves sèries mai no es tancaran, ja que podia tornar a reprendre temes, contrastar materials, avivar referències, problemes i idees –equidistants, normalment, de la quotidianitat–, però portats a les seves últimes conseqüències, en la seva creixent reducció i radicalitat exercitada. De vegades sorgides / despertades –les seves obres– per una reflexió, un contrast conceptual o un esdeveniment, ja sigui procedent del context immediato ja sigui derivat, potser, d’una lectura específica o simplement, fins i tot, d’una conversa. Tanmateix, era l’atmosfera del taller el que activava incisivament la memòria del que ja ha fet i propiciava, a més, nous quefers i projectes. D’allà va sorgir el títol de la mostra de l’IVAM i també el d’alguna monografia escrita sobre ella i la seva producció escultòrica.

Etiquetes: Ángeles Marco · EspaiVisor · geometria