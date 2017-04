“Happy Nothing” de Yurian Quintanas a l’Espai Impulsió

L’Espai Impulsió i la Fundació Lluís Coromina acullen l’exposició Happy Nothing del fotògraf Yurian Quintanas. Amb el desert Californià com a teló de fons, Happy Nothing és un viatge personal que s’endinsa en el paisatge, els seus habitants i els seus secrets. Hi viuen ex-convictes, veterans de guerra, jubilats i persones que, per la raó que sigui, han decidit viure al marge de la societat. En aquests pobles no hi ha aigua corrent, les cases estan en ruïnes, els carrers no estan pavimentats i tampoc hi ha enllumenat públic. No hi ha ni supermercats ni estructures d’oci. Però malgrat viure en aquestes condicions, ho consideren el seu Paradís.

Happy Nothing s’inaugura el 18 de maig a les 7 de la tarda a l’Espai Impulsió (carrer Torrent de l’Olla, 6) de Barcelona.

