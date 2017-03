Habitar un espai: nova exposició a Fabra i Coats

annaïs miró

​Cohabitar entre- pretén ser un dispositiu que activi Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani, al carrer Sant Adrià, 20, de Barcelona, com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques contemporànies i altres espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions, i que entengui les pràctiques artístiques i els processos col·lectius com a instruments essencials per activar estratègies transformadores que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social en què s’insereixen. Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, travessat pel trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art, i que a més pretén apuntar cap a formes d’institucionalitat en la cultura amb estructures complexes i sistèmiques. La programació vol interpel·lar críticament, des d’unes maneres de fer que combinen els processos d’investigació amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat, i alhora proposa amplificar-los a través de l’activació de xarxes i la socialització de continguts i experiències. La primera fase del projecte, articulada en 4 programes (Antena, Teler, Desbordar la cultura i Espais en transició), s’ha desenvolupat mitjançant exposicions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius a llarg termini, activitats, jornades i connexions amb diverses entitats tant del context més pròxim com de tota la ciutat. Aquestes pràctiques han suposat una primera presa de contacte i un cultiu d’altres maneres d’habitar i posar en circulació la cultura amb diverses iniciatives. A partir d’aquest bagatge, en aquesta segona fase la programació es planteja com una investigació per aprofundir sobre com les pràctiques culturals contemporànies poden funcionar com a eina per teixir ciutat. Des d’aquesta mirada, s’entén l’urbà com quelcom divers en moviment, orgànic, en trànsit i en mutació permanent. La ciutat se’ns presenta com la trama sobre la qual es poden ordir altres formes de construir ciutadania, de reivindicar drets, d’entreteixir noves aliances entre cultura, societat i territoris; en definitiva, de situar-se, habitar i construir ciutat entre tots i totes. Des del punt de vista metodològic, aquesta fase s’articula en dos moments. En primer lloc, a partir d’una taula intersectorial, anomenada L’Ordit, amb les entitats i les iniciatives amb les quals ja es treballa i amb altres de noves que es puguin anar sumant. La taula genera aliances i complicitats, i promou el treball en xarxa des de problemàtiques concretes i pràctiques situades. En segon lloc, Teixir ciutat es mostra a partir d’espais d’exposició i socialització dinàmics dels processos i els resultats, que recolliran les complexitats de les temàtiques. S’inaugura el dia 6 d’abril de 2017.

Etiquetes: cohabitar · Fabra i Coats