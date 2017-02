Gustau Puente exposa al Reial Cercle Artístic

Elaborats de forma molt més complexa, estan plens de versàtils possibilitats i d’infinites lectures. Incondicional de Grau Garriga, de qui és fidel seguidor, però amb distintiu propi, abandona en els seus tapissos al pla bidimensional de l’entramat, allunyant-se de la tapisseria clàssica, i abraça un fenomen creatiu enterament nou. Més enllà de l’ús tradicional de l’ordit i la trama, Puente explora les possibilitats de la textura i el volum, aconseguint un extraordinari efecte escultòric en els seus tapissos, experimentant amb l’espai tridimensional i la monumentalitat. Tant en la seva obra pictòrica com en els seus tapissos, l’artista deixa de considerar justificada la necessitat de la representació figurativa i tendeix a substituir-la per un llenguatge visual autònom, dotat de les seves pròpies significacions. Una particular iconografia, en la qual matèria, cromatisme i context, s’intensifiquen a la recerca d’una plàstica i una cosmologia on, tendència tècnica i inspiració s’entremesclen.