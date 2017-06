Guillermo Pfaff inaugura “Aire de Montserrat” a l’Espai Pere Pruna

El pintor barceloní Guillermo Pfaff presenta la mostra Aire de Montserrat, un recull d’una dotzena d’obres, entre olis sobre tela i un llençol, que es pot visitar a l’Espai d’art Pere Pruna del Museu de Montserrat de l’1 de juliol al 8 d’octubre.

La mostra, comissariada per Javier Hontoria, se situa al bell mig d’una trama densa d’ambivalències: aparentment, el títol sembla que no amagui grans enigmes, però reforça implícitament la tensió entre lleugeresa i gravetat sobre la qual se sosté el projecte expositiu. A la muntanya i el monestir de Montserrat hi habiten nocions històriques de pes que s’uneixen a la dimensió tel·lúrica que domina l’experiència dels seus visitants.

Guillermo Pfaff (Barcelona, 1976) va acabar els seus estudis d’art i va exposar per primera vegada en una galeria d’art comercial l’any 1999. Al principi treballa per diferents mitjans però aviat la pintura esdevé el seu llenguatge més recurrent. Aquest fet portarà un cert grau d’autocrítica. L’artista conceptualitza el procés pictòric a la recerca d’un acostament a les seves circumstàncies. Avui en dia exposa regularment la seva obra a galeries i centres d’art d’arreu el món. Profundament implicat en la reflexió sobre el propi mitjà, Pfaff indaga amb la seva pintura en qüestions relatives a l’objecte pictòric, la seva capacitat narrativa, el seu ús social o els processos d’aprenentatge, entre d’altres. Aquestes contínues comprovacions, el situen en una posició que oscil·la permanentment entre la reivindicació i la posada en qüestió del mateix llenguatge pictòric.





Etiquetes: Espai d’art Pere Pruna · Guillermo Pfaff