Grzegorz Gwiazda presenta “El Rodin del Segle XXI” al MEAM

El 17 de novembre de 1917, Auguste Rodin moria a la seva casa de Meudon, a França. L’extensa obra que va realitzar al llarg de la seva vida havia demostrat una increïble capacitat per recórrer la llarga distància que separava el prolífic academicisme de mitjans del segle XIX de la brutal expressivitat del segle XX.

El mateix mes del centenari de la mort del mestre francès, el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) exposa l’obra d’un altre jove artista que aspira a trobar el seu propi llenguatge per fer un salt tan ambiciós com el d’aquell Rodin visionari. De la mateixa manera que el geni francès, la seva obra no és un treball estàtic, sinó que es troba en una constant transformació, sorprenent-se a sí mateixa amb les idees més originals.

El MEAM presenta a partir del 30 de novembre l’exposició ‘El Rodin del Segle XXI’, en referència a l’artista polonès Grzegorz Gwiazda (Polònia, 1984), considerat la gran promesa de l’escultura europea contemporània. La humanitat, la força, la vellesa, l’humor i la decadència son alguns dels trets que estan presents aquesta mostra. José Manuel Infiesta, director del MEAM, explica que “en cada detall de l’obra de Gwiazda hi ha una força continguda, una expressivitat tan brutal que ens arrossega fins a allò més profund de nosaltres mateixos”.

Gwiazda va estudiar a les escoles de Belles Arts de Poznan i Varsòvia, i posteriorment a l’Accademia di Belle Art di Brera a Milà, Italià. Les seves obres s’han mostrat en exposicions individuals a diverses ciutats poloneses, com Lidzbark, Warminski, Varsòvia, Poznan, Mosina o Bydgoszcz, entre d’altres, i en exposicions col·lectives a Polònia, a Madrid i a Barcelona.

