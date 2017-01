Germán Portal, artista resident a Hangar, exposa a la Galeria Trama

Del 12 de gener fins al 28 de febrer Germán Portal presenta Com una retrospectiva a la Galeria Trama del carrer Petritxol, 5 de Barcelona.

Germán Portal desenvolupa el seu treball principalment en el camp de la pintura. En termes generals, el seu treball es planteja un estudi sobre la representació i els límits de la pintura, sobre la seva pròpia condició com a mitjà i sobre la seva relació amb altres mitjans.

Part del seu treball s’ha desenvolupat mitjançant un procés de customització d’imatges i narratives, així com en un registre d’accions quotidianes, efímeres i domèstiques unint relats propis amb altres aliens o anònims, i barrejant aquestes històries amb esdeveniments casuals que ocorren o es provoquen a l’entorn. Això ho realitza mitjançant una alteració, manipulació i resituació d’elements estranys o compositius, i ho planteja com un procés de desfamiliarització i estranyament produït i cercat en l’espectador, així com una forma de ser conscient enfront una situació de saturació i sobreinformació. Per tant, al seu treball hi ha una clara indagació i qüestionament sobre la construcció de la mateixa història, plantejada des d’una deconstrucció de la mateixa i una cerca per un relat alternatiu, com una manera d’intentar escriure un nou tipus d’història en el que s’aportin nous significats i s’obrin nous camps de coneixement.

Germán Portal és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha ampliat els seus estudis a Itàlia, amb un programa Sòcrates Erasmus entre 1999-2000 a l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Els anys 2005 i 2007 exposa de manera individual a Nuova Icona, (Venècia, Italia), dos projectes coincidint amb la 51a i 52a Bienal de Venècia, i comissariats per Vittorio Urbani. Des de 2005 exposa en diferents ocasions i de manera col.lectiva a L.A.C. Narbonne (Francia). Destaquen exposicions col·lectives com el 2012 el Premi Internacional de Pintura Fundació Guasch Coranty, Tecla Sala, i CALL 2010, Galeria Luis Adelantado, València.

Ha rebut diferents ajuts com Apoyo al Arte español y Nuevas Tendencias en las Artes 2005, del Ministeri de Cultura, i també ajuts del Institut Ramon Llull en 2005, 2007 i 2013 per a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior.

Actualment és artista resident a Hangar (Barcelona) pel període 2014-2016.

