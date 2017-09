“Generator” de Kaufman a Swinton Gallery

Swinton Gallery inaugura, el 15 de setembre a les 20 h., l’exposició Generator de l’artista (1975, Anglaterra), comissariada per Óscar García García.

El projecte Generator de Kaufman es fonamenta en una tornada als orígens on el negre sobre blanc pot evocar la tinta i el paper o el carbó i la paret de calç. Un generador d’alternatives a la recerca de la reducció mínima essencial, a través d’una abstracció geomètrica basada en l’estudi de la línia com a principi i fi. Un treball marcat per una aparent senzillesa, com a resultat d’un intens procés d’investigació, on les formes neixen de la fusió entre la passió del viscut i la fermesa de la geometria. Formes simètriques i rectilínies que suggereixen una subtil distribució dels nostres pensaments i records. Presentades davant nostre com una reducció d’elements a la recerca de l’essència, a través de l’permanent canvi transformador de les formes. Una essència natural amb la qual l’artista convida a descobrir en les seves peces.

La mostra es podrà visitar fins al 21 d’octubre del 2017.

Etiquetes: Oscar García García · Swinton Gallery