Garrigàs als “Quaderns de la Revista de Girona”

annaïs miró

El municipi de Garrigàs, protagonista del nou número de les monografies dels «Quaderns de la Revista de Girona». La monografia de Garrigàs, que correspon al volum número 185 de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», és autoria de Joan Ferrerós Serra (Figueres, 1952) és llicenciat en història i en filologia, i ha estat catedràtic de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Estudiós de l’obra popular de Carles Fages de Climent, ha editat Epigrames (2002), Segon recull d’epigrames (2015) i Auques balades (2015). Ferrerós també es col·laborador a diversos mitjans, com per exemple Hora Nova, Empordà, Papers Empordanesos, Empordà Federal, El Punt Avui, Revista de Girona i Alberes. El llibre explica diversos aspectes de Garrigàs, com per exemple la història, els edificis rellevants o les tradicions més importants de la localitat. La nova monografia dels «Quaderns de la Revista de Girona», dedicada a Garrigàs, ja està disponible. Joan Ferrerós ha estat l’encarregat de redactar aquest nou número que es va presentar dissabte passat, al centre cívic de Garrigàs (Alt Empordà). Hi van ser presents Jordi Camps, diputat de la Diputació de Girona; Rosa Maria Gil, directora de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona»; Josep Masoliver, alcalde de Garrigàs, Joan Ferrerós , autor del llibre, i Josep Valls, escriptor. Aquesta edició és el número 185 de la col·lecció de quaderns editada per la Diputació de Girona conjuntament amb l’Obra Social la Caixa. El conjunt de volums publicats dins dels «Quaderns de la Revista de Girona» traça un recorregut ampli i profund per la geografia, la cultura i la història de les comarques gironines a partir de les dues línies fonamentals d’aquestes publicacions: les monografies locals (estudis sobre el passat i el present de pobles i ciutats) i les guies (dedicades a qüestions d’abast general). Durant l’acte, Jordi Camps va explicar que «la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona” és una eina immillorable de coneixement de les comarques gironines, que ens ajuda a construir la vida i la història dels municipis de les nostres comarques». «Així –va continuar el diputat– s’aconsegueix la promoció i el foment del món local, perquè és aquest el que possibilita la construcció d’un territori unit i enriquit». Seguint amb les coordenades pròpies dels «Quaderns de la Revista de Girona», el llibre és una monografia sintetitzada que pretén recollir els aspectes més destacats del passat i present del municipi alt-empordanès de Garrigàs. L’autor del llibre, Joan Ferrerós , ha procurat usar un estil planer però sense menystenir el rigor de la informació, tenint present el caire divulgatiu d’aquestes publicacions. Els temes d’aquest número són diversos: des d’estudis demogràfics i de la història de Garrigàs fins a l’anàlisi de l’evolució que ha experimentat el municipi al llarg dels segles. L’edició d’aquest número s’ha plantejat amb l’objectiu que serveixi per donar a conèixer aquest lloc a totes les persones interessades a recuperar la història i la cultura del nostre país. El municipi de Garrigàs, a la comarca de l’Alt Empordà, està situat al límit entre la plana i el terraprim, i equidistant uns 15 km de Roses i de l’Escala. També inclou els pobles d’Arenys, d’Empordà, Emedàs , Tonyà i Vilajoan, i més de dues dotzenes de masos. La seva posició preferent a la terrassa del terraprim que dona al golf de Roses fa que part de les cases del poble, el casalot de Can Llach , les escoles i la més recent torre d’aigua siguin visibles per l’orient des de molts llocs propers i allunyats: la silueta del poble és perceptible en un angle de 180º des de qualsevol punt de la plana.

Etiquetes: Garrigàs · Joan Ferrerós Serra · monografia · Revista de Girona