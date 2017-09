“Garònides” de Pere de Prada al Museu d’Art

Fins al 30 de setembre del 2017 que es pot visitar l’exposició de fotografia “Garònides” de Pere de Prada a la Sala d’exposicions dels Amics del Museu d’Art de Girona, al carrer Ciutadans de Girona. Segons l’artista “les Garònides són esquelets del que antigament van ser part de galàxies subaquàtiques, són el record i l’empremta d’un món existent. La percepció d’aquestes em transporta a altres indrets. Per mi són realment familiars, forment part de la nostra vida però són tan estranyes… podríem dir que són d’un altre planeta”.

Amb aquesta mostra el fotògraf es planteja com a objectiu valorar l’apreciació entre iguals i fer reflexionar a l’espectador sobre un la proximitat i desconeixença d’un món com és el mar i els éssers que hi habiten. Segons Prada “es tracta d’un medi desconegut que afirmem conèixer però que amaga vertaderes sorpreses”.

Etiquetes: Museu d'Art de Girona · Pere de Prada