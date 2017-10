Galeria Silvestre presenta al seu nou artista: Klaas Vanhee

La Galeria Silvestre, Doctor Fourquet 21 de Madrid, presenta al seu nou artista “I’ll be your hill”, la primera exposició individual de Klaas Vanhee a Madrid.

El proper 4 de novembre, les galeries de Doctor Fourquet inauguren la segona exposició de la temporada. I, en el cas de Galeria Silvestre, aquesta inauguració pren un caire especial, ja que serà la presentació de Klaas Vanhee com un dels nous artistes que passen a formar part de la plantilla de la Galeria en aquesta nova etapa.

Klaas Vanhee (Mechelen, Bèlgica. 1982) és un artista plàstic establert a Gant (Bèlgica) que desenvolupa la seva formació a l’escola d’art LUCA, on es gradua i obté un Màster en Arts Visuals, especialitzant-se en Pintura. Posteriorment, completa la seva formació realitzant un postgrau a l’Institut Superior de Belles Arts HISK de Gant.

Al llarg dels últims anys, ha mostrat la seva obra en diferents projectes individuals i col·lectius en centres d’art de Bèlgica, Alemanya, Espanya, incloent-hi, també la Biennal d’Art de Moscou.

El dibuix ocupa un lloc central en la pràctica artística d’aquest artista belga; encara que aquest, en moltes ocasions, és combinat amb altres disciplines, com l’escultura o la instal·lació. Klaas Vanhee utilitza el seu propi cos com a vehicle d’acció, d’aquí la importància del gest i el caràcter expressionista de les seves composicions, que sovint s’ocupen del significat del dibuix mateix, subratllant la immediatesa del mitjà. En la seva obra, impregnada d’una profunda fisicitat, veiem reflectit el seu interès per qüestions com la reverberació i la memòria.

“I’ll be your hill” és el títol de l’exposició que serà inaugurada el proper 04 de novembre a les 12h, a la nova seu de Galeria silvestre, al número 21 del carrer Doctor Fourquet de Madrid. En aquest projecte, Klaas Vanhee treballa amb escultures desenvolupades a partir de diferents dibuixos; peces que sorgeixen del desig de veure i sentir aquestes imatges com a objectes. Són, per tant, la il·lustració esculpida d’un dibuix. Peces, totes elles, relacionades amb diverses vivències personals i que han estat creades a manera d’il·lustració (dibuixada i esculpida) en la qual es reflecteix la vida quotidiana del propi artista.

En aquesta nova proposta, l’espai silvestre servirà de marc espacial per a aquests dibuixos i escultures que conviuran fins el 13 de gener de 2018 a ple diàleg.

A la imatge, obra de Klaas Vanhee.

