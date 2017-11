Gala Dalí i William Morris, protagonistes de la programació del MNAC del 2018

Dues grans exposicions, de dimensió i vocació internacional, centren el programa del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per a l’any 2018. Aquestes exposicions impliquen la col·laboració amb importants museus internacionals i suposen el desplegament de temàtiques i artistes relacionats directament amb les col·leccions permanents del museu, tot establint ponts i noves lectures amb els grans moviments artístics internacionals.

Juntament amb la Fundació Gala Salvador Dalí, el museu prepara la primera gran exposició dedicada a Gala, una figura fonamental per entendre l’univers surrealista. Malgrat la seva notable popularitat, Gala Dalí continua sent encara avui un enigma. L’exposició Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol reunirà un conjunt excepcional d’obres de Dalí, a més de diferents objectes que van pertànyer a Gala i una selecció d’obres d’altres artistes.

La segona gran mostra que el museu presentarà el 2018 és la dedicada a William Morris i el moviment Arts and Crafts, organitzada conjuntament amb la Fundació Joan March. Aquesta exposició explora el gran moviment artístic europeu relacionat amb el modernisme, un dels pilars de les col·leccions del Museu Nacional. És la primera vegada que s’organitza al nostre país una mostra sobre aquest tema i, per fer-ho, ha estat essencial la col·laboració del Victoria and Albert Museum i del British Museum.

Una de les novetats de 2018 serà la posada en marxa d’una sèrie d’exposicions centrades en els anys 50 a 70 del passat segle. La primera d’elles, L’art a les portes del 68: Pop i noves pràctiques artístiques a Catalunya, serà una exposició de petit format, fruit de la tasca d’investigació que el museu ha realitzat en aquests últims anys per abordar en profunditat l’art català d’aquest període.

En la mateixa línia, un cop inaugurada la nova presentació de les sales de Renaixement i Barroc i a l’espera de la futura ampliació del museu, s’obriran dues noves sales dedicades a l’art de la postguerra i l’avantguarda, que amplien els límits del relat històric fins als anys 60 del segle xx. Alhora, el museu es proposa incorporar noves capes de lectura a la col·lecció d’art modern, un treball que tindrà continuïtat en les col·leccions medievals.

En el cas de la primera, la proposta inclou la col·laboració amb el Museu Picasso de Barcelona per fer present aquest artista a la col·lecció.

Finalment, les nostres exposicions segueixen viatjant. La mostra dedicada a Ramon Pichot es veurà a Lleida i a Girona gràcies a l’Obra Social “la Caixa” i el museu portarà a Brasil una petita exposició d’obres de Juli González.

A la imatge, Teixit Strawberry Thief de William Morris.

Etiquetes: Gali Dalí · MNAC · William Morris