Fundació Lluís Coromina: 10 anys

anna maria camps

Deu anys al costat de les arts, de l’atenció a les persones, de la preservació de la natura i els animals i de l’entorn paisatgístic. Aquests són els objectius bàsics que ha seguit l’empresari i col·leccionista Lluís Coromina Isern des que l’any 2007 va constituir la Fundació Lluís Coromina. Deu anys que ara es commemoren amb una completa programació d’actes.

Tres seus

La Fundació Lluís Coromina disposa de tres seus, l’Espai Eat Art i El Puntal, laboratori de les arts a Banyoles i el centre d’acollida temporal d’animals La Perpinyana, a Porqueres. L’Espai Eat Art està especialitzat en temes d’art i alimentació. Autors com ara els germans Roca, Ferran Adrià, Franc Aleu, Andreu Carulla, Rosalia Banet o Francesc Guillamet hi han exposat.

El Puntal està dissenyat com el laboratori creatiu on hi ha allotjada la productora del guardonat Albert Serra, Andergraun. També aplega els projectes teatrals Cor de Teatre i Eironeia, de Joan Solana; la productora Alter Sinergies, organitzadora entre altres esdeveniments del Festival de la Veu de Banyoles (a)phònica. El Puntal inclou projectes d’art especial en col·laboració amb la Fundació Mas Casadevall i la Fundació Estany. És escenari d’estades literàries conjuntament amb l’editorial Alfabia i té allotjats els fons d’art de Lluís Vilà, Rafael Marquina i Carles Fontserè. L’espai showroom d’El Puntal està destinat a les exposicions temporals de caràcter nacional i internacional, exhibicions d’art contemporani.

El centre d’acollida La Perpinyana té la col·laboració de la Fundació Mona i l’Associació Faada.

La Fundació Lluís Coromina col·labora amb les fires que es fan al territori patrocinant diferents premis que serveixen per estimular la creativitat dels joves artistes. També ha col·laborat de manera decidida en la realització de l’Any Fontserè.

L’equip

Lluís Coromina Isern és el president de la fundació. Montserrat Isern, coneguda col·lecconista i mare de Lluís Coromina, n’és la presidenta d’honor. El patronat està format per Martirià Butinyà, Jordi Gimferrer, Alexandre Juanola i Montserrat Oller. L’àrea financera està controlada per Judith Micaló i Pau Teixidor. Per la seva banda, Eduard Montes s’encarrega de la comunicació.

El crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps ha ocupat en els darrers anys la direcció de la fundació; una fundació que en paraules del seu president, Lluís Coromina, “té com a prioritat col·laborar en tot el que envolta el món de les arts plàstiques i visuals, sense oblidar-nos de la preservació de la natura, els animals i l’entorn paisatgístic”.

A la imatge, el dissenyador André Ricard, a l’edifici El Puntal de la Fundació Lluís Coromina amb motiu de l’exposició que va realitzar per recaptar fons per a la Fundació Mas Casadevall (Foto Pere Duran).

Etiquetes: André Ricard · Eat Art · El Puntal · Fundació Lluís Coromina · Lluís Coromina · Ricard Planas