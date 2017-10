Fundació Bancaixa presenta l’exposició retrospectiva “Valdés. Una visión personal”

La Fundació Bancaixa presenta l’exposició antològica Valdés. Una visió personal integrada per gairebé 150 obres que de manera retrospectiva recorren tota la trajectòria en solitari de l’artista valencià des dels seus començaments a principis dels anys 80 fins a l’actualitat, descobrint al públic una part important d’obra inèdita. La selecció d’obres, procedents de col·leccions particulars i dels fons artístics de la Fundació Bancaja, mostra per primera vegada de forma conjunta totes les disciplines en les quals l’artista s’ha expressat al llarg d’aquests més de 35 anys, des de la pintura i escultura fins al gravat o les arts decoratives.

Comissariada pel catedràtic d’Història de l’Art Kosme de Barañano, l’exposició parteix d’un repàs a les seves primeres obres matèriques i avança cap a altres mirades temàtiques, especialment dels últims deu anys, com els retrats, les natures mortes (les cartes de la baralla, els gelats, les fulles dels arbres, els diaris, etc.), les variacions sobre Matisse, les màscares africanes o la crítica a la pròpia història de l’art.

La mostra revisa també la seva escultura, aturant-se en la de l’última dècada, menys coneguda a Espanya i que ha estat presentada al Botanical Garden de Nova York, a la Plaça Vendome de París i recentment a València i a Singapur. Partint d’aquelles peces en fusta ja icòniques dels 80 com les Meninas (variacions sobre Velázquez) o les Banyistes (variacions sobre Picasso), l’exposició evoluciona temàticament cap a la seva escultura més recent (màscares, retrats o icones de la nostra cultura com la imatge de Mickey Mouse), i mostra esbossos de les seves creacions per a espais públics urbans de diferents ciutats del món.

En un tercer àmbit didàctic, l’exposició fa un repàs dels materials i tècniques utilitzats per l’artista, no només pels materials clàssics (marbre, bronze o ferro fos), sinó per la seva experimentació més recent (resines blaus, epoxi, filferros o miralls). A més, es presenten tres sèries de gravats, així com mobles i arts aplicades.

Amb motiu de l’exposició s’ha editat un catàleg que, al costat de la reproducció de les obres presentades a la mostra, presenta un text d’investigació de Kosme de Barañano, que analitza l’essència i la trajectòria del treball de Valdés, considerat el més internacional dels artistes contemporanis espanyols.

L’exposició resta oberta al públic fins al 25 de març de 2018. S’acompanya d’una programació complementària amb activitats didàctiques adreçades a les escoles, persones en risc d’exclusió i persones amb diversitat funcional.

