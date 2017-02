Fundació Bancaixa presenta “14,24. The space between” de Juan Fabuel

Fundació Bancaixa presenta l’exposició 14,24. The Space Between de l’artista valencià Juan Fabuel, que ofereix una selecció de 36 fotografies de mitjà i gran format amb el mar Mediterrani com a protagonista. La mostra es podrà visitar fins al 21 de maig i pren el seu nom de la distància més curta en quilòmetres que separa Àfrica d’Europa. Les fotografies són resultat del projecte que Fabuel ha desenvolupat al llarg de vuit anys durant els quals ha fotografiat diversos punts de la costa mediterrània peninsular, les Illes Canàries, Itàlia i Grècia, enclavaments geogràfics marcats pels fluxos migratoris i les crisis humanitàries.

Les imatges que formen part d’aquesta exposició, comissariada per Tana Capó, professora titular de Fotografia de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD València), s’han realitzat a la nit i amb l’única llum de la lluna. En concret, les instantànies han estat obtingudes en les fases de lluna gibosa creixent, lluna plena i lluna gibosa minvant amb un prolongat temps d’exposició, creant paisatges gairebé irreals i establint un discurs paral·lel a la pròpia fotografia: les diferències en la percepció de l’espai i la relativitat del temps.

Els paisatges que es poden contemplar en aquesta mostra signifiquen descans i plaer per a una gran part de la població, però també incertesa, esperança i por a una altra banda. El paisatge no està utilitzat en aquests treballs des d’un punt de vista estètic, sinó com a reflex d’aquesta dualitat de significats i com a al·legoria de l’origen, la destinació i el viatge. Una travessa pel mar Mediterrani i una altra pel temps necessari per aconseguir aquestes imatges.

L’exposició es completa amb una videoinstal·lació en la qual un mar nocturn es projecta acompanyat pel so que l’aigua produeix quan arrossega les pedres de la riba en una platja del sud d’Espanya. Sota la imatge, una bassa amb aigua i pedres, fruit del desgel d’un mur que ha format part de la instal·lació, planteja una reflexió sobre la fragilitat de les fronteres i les pors de l’ésser humà quan emprèn un viatge en el qual no sap a quins perills s’enfronta ni quins reptes li plantejarà el mar.

Al costat de l’exposició s’ha editat un catàleg amb les imatges exposades i amb textos de la comissària, del crític d’art David Fang, de la responsable de la Col·lecció de Fotografia del MAXXI (Museu Nacional d’Art del Segle XXI) de Roma, Francesca Fabiani, així com la reproducció d’un extracte d’una conversa de Fabuel i David Fang amb el fotògraf alemany Axel Hütte on dialoguen sobre l’espai, el paisatge i la natura com a inspiració i concepte en la història de l’art.

Joan Fabuel (València, 1976), després de finalitzar el 2002 els seus estudis de Comunicació Audiovisual i haver treballat com a productor cultural per diverses companyies internacionals, decidí emprendre la seva carrera com a artista desenvolupant els seus propis projectes. Els seus treballs han estat exposats nacional i internacionalment: Descobriments PHotoEspaña (2008), Premi Internacional de Fotografia Purificación García (2006 i 2009), Galleria delle Colonne (Parma), Galveias Palace (Lisboa), Centre Cultural Greenspot (Amsterdam). El 2007 es traslladà a Nova York, on assistí a diversos cursos a l’International Center of Photography (ICP). El 2009 obté el premi de l’Acadèmia d’Espanya a Roma i en 2011 el del Col·legi d’Espanya a París. El 2013 cofunda la Fundació La Posta, a València, des d’on ha treballat com a comissari resident fins 2016. Actualment viu i treballa a Zuric. Fabuel ha col·laborat en projectes d’artistes de prestigi internacional com Axel Hütte, Sebastião Salgado o Sooja Kim.

A la imatge, d’esquerra a dreta: Joan Fabuel, l’artista; Tana Capó, comissària de l’exposició; i Antonio Vidal, gerent de Fundació Bancaixa.

Etiquetes: Fundació Bancaixa. Juan Fabuel · Tana Capó