Fundació Bancaixa dedica una retrospectiva al britànic Julian Opie

Fundació Bancaixa, General Tovar 3 de València, presenta l’exposició Julian Opie, que es podrà visitar del 28 de febrer al 25 de juny. La mostra recull una trentena d’obres dels últims quinze anys de l’artista britànic procedents de col·leccions institucionals i privades.



L’exposició, comissariada pel crític d’art i professor d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Autònoma de Madrid, Fernando Castro, s’endinsa el visitant en aspectes quotidians de la vida moderna. Les obres exposades mostren creacions d’Opie des de l’any 2000 fins a 2015 en què utilitza diverses tècniques i materials com acrílics, vinils sobre alumini, tinta o fusta, animacions i videoinstal·lació en pantalles LCD i LED.

La obra d’Opie es fixa en allò que l’envolta i tracta d’introduir a la mirada metropolitana una experiència estètica, a més de reflexionar sobre com veiem les coses i les representem. En el seu treball pretén atrapar l’essencial, amb una economia formal que dóna tot el protagonisme a la línia i el color. Els retrats i les figures humanes protagonitzen aquesta mostra. Opie comença a mostrar retrats esquemàtics en l’any 2000, en un moment en el qual en el seu treball es torna decisiu l’ús de l’ordinador i la tecnologia. En els seus retrats reprèn la tradició de la pintura britànica i holandesa dels segles XVII i XVIII, però també les estampes japoneses, amb la inspiració de les obres de Hiroshige i Utamaro. Opie introdueix als seus personatges en un escenari públic, on cada cara té un singular potencial de seducció i on cada comunitat es desenvolupa, amb les singularitats culturals de cada territori i el moviment o actitud de la seva gent, convertint la quotidianitat en icònic i buscant un llenguatge universal.

En motiu de l’exposició s’ha editat un catàleg amb textos de Fernando Castro i del també crític d’art David Fang, en els quals es revisa l’essència i la trajectòria del treball d’Opie. Dins de les activitats complementàries a l’exposició, realitzaran tallers d’art gratuïts dirigitas a quatre col·lectius: escolars, gent gran, persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social.

A la imatge, obra de Julian Opie.